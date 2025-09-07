Avukat uyuşturucu kuryesi çıktı

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda müvekkili A.K. ile görüşmesinin ardından avukat M.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen cezaevi yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi.



Görüşme sırasında, avukatın müvekkiline bir cisim verdiği tespit edildi.

Tutuklu A.K.’nın üzerinden yapılan aramada, 13 sentetik ecza niteliğinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla avukatın aracında yapılan aramada da benzer nitelikte 63 sentetik hap bulundu.



Gözaltına alınan M.Y. tutuklandı.

