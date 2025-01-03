Avukata rüşvet suçlaması: Hakime hediye edilen çikolata poşetinden 2 bin 500 dolar çıktı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ Hakim Alper U. savcılıkta verdiği ifadede Avukat Seyithan D.’nin üniversitede hocası olduğunu ve Kocaeli Adliyesi’ne atandığı için kendisini ziyaret ettiğini ifade ederek, “Görüşmemiz esnasında başka bir avukatın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulunduğunu söyledi. Ben de dosyanın Yargıtay’da olduğunu, adli kontrol kaldırma talebinin Yargıtay sonrası değerlendirileceğini söyledim. Kendisi de yeniden talepte bulunacağını ifade etti. Sonrasında odamdan ayrıldı.” dedi. 25 Kasım günü Avukat Seyithan D.’nin tekrar odasına geldiğini ifade eden Hakim Alper U., “Odama geldiği sırada elinde turuncu renkte bir karton poşet vardı. Odama girerken elindeki poşetin içerisinde çikolata olduğunu söyledi. Ben de nezaketen alıp masamın köşesine bıraktım. Yaklaşık 10 dakika odamda kalmıştı.” diye konuştu. "POŞETİ ALIP HİÇBİR İTİRAZDA BULUNMADI" Hakim Alper U., şüphelinin bu görüşmede de daha önce gündeme getirdiği yurt dışı yasağının kaldırılması talebini yinelediğini söyledi. Alper U., şöyle devam etti: “Bu süre zarfında daha önceki yurt dışı yasağının kaldırılması talebini UYAP’tan gönderdiğini ifade etti. Ben de dosyanın Yargıtay’da olduğunu söyledim. Sonrasında odadan ayrılıp kaleme gideceğini, UYAP’tan göndermiş olduğu evrakların çıktısını alınmasını söyleyeceğini söyleyerek odamdan çıktı. Ben de poşeti merak edip araladığım sırada poşet içerisinde çikolata ve beyaz zarf içerisinde birden fazla döviz cinsi banknot paralar gördüm. Olayın şoku ile poşeti alıp odamdan çıktım ve kaleme doğru elimdeki poşetle gittim. Kendisine elimdeki poşeti uzatıp ‘Bu poşet senin’ dedim. Kendisi de poşeti aldı ve hiçbir itirazda bulunmadı.” Hakim Alper U., şüphelinin 10 gün sonra yeniden gelip, özür dilediğini söyledi. Alper U., “Ben o sırada odamda tektim. Kapıya yöneldim ve dışarıya çıkmasını söyledim. Ne yüzle geldiğini kendisine ifade ettim.” dedi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ



Şüpheli Seyithan D. ise suçlamayı reddetti.



Başka bird ava için oğluyla birlikte adliyeye geldiğini, otoparkta yer bulamadıklarını o sırada içinde çikolata olan poşeti kendisine oğlunun verdiğini anlatan şüpheli, “Ben poşeti alarak arabadan indim ve oğlum da park yeri için hareket etti. Adliyeye geldiğimde oda kapısında başkanın ismini görünce, öğrencimiz olduğunu hatırladım. İçeri girdim ve beni tanıyarak buyur etti. Sohbet ettik.” diye konuştu.



Seyithan D., şöyle devam etti:



“Hakim Bey kalemde yanıma gelerek bana çantayı verdi. Herhangi bir şey söylemedi. Ben de çikolatayı odasında unuttuğumu zannederek başkan beyin getirdiğini düşündüm. Çantayı aldım ve kalemden ayrıldım.



“O AN ‘EYVAH’ DEDİM”



Oğlumu aradım ve adliyenin önüne gelmesini söyledim. Arabaya bindiğimde çantanın içerisinde baktığımda beyaz bir zarf olduğunu gördüm. Oğluma bunun ne olduğunu sorduğumda kendisinin bana ‘Benim param. Yurt dışı telefonumun kaydını yaptırmak amaçlı almıştım. Bugün dövizi bozacağım, arabayı otoparkta bırakacağız, diye poşetin içerisine koyup sana verdim’ dedi.



Ben de o an ‘Eyvah’ dedim. Demek ki başkan poşeti bu yüzden iade etti diye söylendim. ‘Niye iade ettiğini anlamamıştım’ dedim. Kendisi bana ‘Baba, ben nereden bileyim. Çikolatayı sana verdim. Başkalarına vereceğini düşünmedim’ diye cevap verdi. ‘Şu aşamada izah edemem, gerekirse sonra izah ederim’ dedim. Sonra Kocaeli Adliyesi’nden ayrıldık.



“2 BİN 500 DOLAR İÇİN BU DURUMA DÜŞTÜM”



Olaydan 10 gün sonra hakimin yanına bir kez daha gittiğini anlatan Seyithan D., “Ben söze başladığım sırada Başkan Bey, odasından hızlıca çıkarak kaleme doğru gitti. Ben de adliyeden ayrıldım. Daha sonra polis memuru arayarak beni davet etti. Ben bu durumdan son derece üzgünüm.” ifadelerini kullandı.



“Poşet içerisinde zarfta bulunan ve miktarını oğlumdan öğrendiğim 2 bin 500 dolar için bu duruma düştüm. Nasıl izah edeceğimi de bilmiyorum.” diyen avukat, yanlış anlaşıldığını savundu.



“BABAM BANA ‘BU NE PARASI’ DİYE SORDU”



Olaya ilişkin şüpheli avukatın oğlu ise tanık olaran dinlendi.



O.S.D., “Çikolatayı babamın ikram edeceğini bilmiyordum. Babamın arabaya bindiğinde ‘Bunda para mı vardı’ şeklinde serzenişte bulunduğunu hatırlıyorum.” dedi.



Söz konusu paranın yurt dışından aldığı telefonların kayıt parası olduğunu savunan O.S.D., babasının poşetin içinde para olduğunu bilmediğini söyledi.



6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Cumhuriyet savcısı iddianamesinde, kağıt çantanın fiziksel görüntüsü soruşturma dosyasından incelendiğinde içerisinde döviz olan zarfın bu çanta içerisinde kolaylıkla fark edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.



Şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcı, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli delil bulunduğunu ifade ederek Seyithan D.’nin rüşvet suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



İddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.