Avukata zorla belge imzalatan şüpheli tutuklandı

Edirne'de bir kişi avukatın boğazına bıça dayayarak "borcu yoktur" belgesi imzalandı. Avukatın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Avukata zorla belge imzalatan şüpheli tutuklandı

'nin Uzunköprü ilçesinde avukata zorla "borcu yoktur" yazan belge imzalatan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nebi Doğan bürosunda çalıştığı esnada müdahil olduğu bir davanın karşı tarafı olan şüpheli Ö.I. ile bir araya geldi.

Şüpheli, Doğan'ın boğazına bıçak dayayarak vereceği vekalet ücretine karşılık zorla "borcu yoktur" yazısı aldı.

Doğan'ın şikayeti üzerine Ö.I. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe nitelikli yağma suçundan tutuklandı.

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