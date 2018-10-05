İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Tankut Taner, iddialara göre dün akşam saatlerine doğru avukatlığını yaptığı bir şirketin yetkilisi tarafından arandı.Yine iddialara göre avukat, telefondaki kişi tarafından tehdit edildi.

Avukat Tankut Taner'i telefonla arayan T.Ş.Y., daha sonra avukatlık ofisine birini gönderdi. Tankut Taner'in, akşam saatlerinde ise ofisinden çıktığında arabayla önü kesildiği, araçtaki D.M.S. ve Y.Y. tarafından pitpull köpekleriyle korkutularak zorla araca bindirildiği öne sürülmüştü. Bir benzin istasyonuna gelen şüphelilerin boş anını fırsat bilen avukat Taner, pompacıya el işaretleriyle polisi aramasını söylemiş ve pompacının haber vermesi üzerine polisin yaptığı operasyonla avukat kurtarılmıştı.

İddiaların ardından gözaltına alınan D.M.S. ve Y.Y. ile T.Ş.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üç şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, daha sonra ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.