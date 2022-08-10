Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı

Afyonkarahisar'da bir avukata, aracıyla hız limitini aştığı gerekçesiyle trafik cezası yazıldı. Avukatın itiraz başvurusu üzerine, kamu görevini yaptığı gerekçesiyle ceza iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.08.2022 - 21:02

Avukatın aşırı hız cezasına kamu görevi affı

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Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Adem Akyürek, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında bölünmüş yolda hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan ceza nedeniyle Çay Sulh Hakimliğine itirazda bulundu.

İtirazında kamu görevi yaptığını, duruşmalarına yetişmesi gerektiğini, ertesi günün duruşmalarına hazırlık gerektiğini belirten Akyürek, cezasının iptalini istedi.

CEZASI İPTAL EDİLDİ

İtirazı değerlendirilerek, kabul edilen Akyürek'in, hakkındaki idari para cezası iptal edildi.

Akyürek, olay günü duruşmanın geç başladığını, bu nedenle dönüş yoluna geç çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Konya'ya dönüş yolunda 108 kilometre hızla giderken Afyonkarahisar sınırları içinde hakkında hız ihlali cezası yazıldığını aktaran Akyürek, şunları söyledi:

"Çay Sulh Hakimliğine ilgili karar hakkında itirazda bulundum. İtiraz gerekçemde kamu görevi yaptığımı duruşmalara yetişmem gerektiğini, ertesi gün duruşmalarına hazırlık yapmam gerektiğini beyan ettim. Mahkeme gerekçelerimi kabul ederek tutanağın iptaline karar verdi." 

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