Avukatın etek altı görüntüsünü çeken şüpheliye istenen ceza belli oldu

"SÜREKLİ PANİK HALİNDEYİM"



Avukat Ş.M.E., yürüyen merdivende durduğu sırada bacağına soğuk bir şey değdiğini ve bu şekilde durumu fark ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"O an kendisi çok hızlı bir şekilde uzaklaştı. Sonrasında suç duyurusunda bulunduk, şikayetçi olduk hemen. Telefonunda yüzlerce, hatta binlerce video var. Kendisi çevresindeki, iş yerindeki kadınların da aynı şekilde görüntülerini çekiyormuş. Dosyada, 5-6 kadın, mağdur sıfatıyla yer alıyor. 5-6 ay sonra çocuklara ait görüntülerin olduğu da ortaya çıktı.



Ben o günden beri yürüyen merdivende ters durmaya başladım. Sürekli bir panik halindeyim. İnsanların telefonuna bakıyorum 'beni mi çekiyorlar' diye. Kendimi suçlamaya başladım; o gün giydiğim kıyafeti bir daha giymedim mesela. İnsanlara anlattığımda 'üzerinde ne vardı' diye sormaya başladılar, sürekli yargılandım. Gayet Ankara'nın merkezinde yürüyen merdivenlerde dururken başıma gelen bir olay, bunda bile şahsı değil beni suçluyor insanlar. Sokakta normal yürüyemeyeceksek de artık ne yapalım sokağa mı çıkmayalım?"