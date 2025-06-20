Avukatın hukuk mücadelesi: İndirimli tatil aldı, kapıdan çevrildi

Adana'da yaşayan bir avukat, rezervasyon yaptığı beş yıldızlı otelin kapısından çevrildi. Otel müdürünün kendilerine, "Kalmanıza izin vermiyorum." dediğini anlatan avukat, açtığı tazminat davasını kazandı.

Avukatın hukuk mücadelesi: İndirimli tatil aldı, kapıdan çevrildi
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Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, ailesiyle için internet üzerinden yaptırdığı bir günlük konaklama rezervasyonunu gerekçe göstermeden iptal eden otele açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Avukat Nazan Akça Subaşı, geçen yıl internet üzerinden indirimli paket imkanından yararlanarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otele üç kişilik rezervasyon yaptırdığını söyledi.

MÜDÜRÜ "ONAY FORMU SİSTEME DÜŞMEDİ" DEDİ

Bir günlük rezervasyonu kapsamında 7 bin 800 lira ödediğini ve 28 Temmuz 2024'te eşi ve kızıyla otele gittiğini anlatan Subaşı, resepsiyon görevlisinin dekontunu göstermesinin ardından kendisine ve ailesine otele ait kol bilekliği taktığını belirtti.

Subaşı, oda numaralarının söylenmesini beklerken otel müdürü C.G.'nin onay formunun sisteme düşmediğini ileri sürerek kendilerini bir süre beklettiğini dile getirdi.

Avukatın hukuk mücadelesi: İndirimli tatil aldı, kapıdan çevrildi - 1 Avukat Nazan Akça Subaşı

Bunun üzerine aradığı acente yetkililerinin kendisine rezervasyonla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, onay ve ücret formunu otele ilettiklerini bildirdiğini anlatan Subaşı, "Biz de bu durum üzerine 'Bizi neden bekletiyorsunuz, onay düşmüş, kolluklarımızı da verdiniz, biz sizinle sözleşme de imzaladık' dedik."

Bunun üzerine müdürünün kendilerine, "Kalmanıza izin vermiyorum, sözleşmeyi de yırtıyorum." dediğini anlatan Subaşı, "Resmen sözleşmemizi yırtıp yüzümüze attı." diye konuştu.

TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Subaşı, yaşadığı bu durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mağduriyetleriyle ilgili otel hakkında manevi tazminat davası açmak amacıyla Adana 1. Tüketici Mahkemesi'ne de başvurduğunu dile getiren Subaşı, değerlendirme sonucunda davasının kabul edildiğini bildirdi.

Subaşı, mahkemenin yaptığı yargılama neticesinde haksız fiilde bulunduğu gerekçesiyle otelin 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmedildiğini belirtti.

Tatilde huzurla geçirmeleri gereken zamanda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Yılda bir kere fırsat bulup gittiğimiz tatil burnumuzdan geldi. Kızım aqua parkta (su parkı) geçirmesi gereken zamanı maalesef jandarma da bizimle geçirdi.

Yaşadığımız acı, elem ve ıstırap için otele manevi tazminat davası açtık. Bu manevi tazminat davasını kazandık.

Dilerim bu karar, haksızlık yapan diğer beş yıldızlı otellere de örnek ve ders olur."

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