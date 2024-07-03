Avukatın şüpheli ölümü: Yol kenarında cansız bedeni bulundu

Batman’da bir avukatın cansız bedeni yol kenarında bulundu.



Edinilen bilgilere göre olay Batman-Kozluk Karayolu’nda Bıçakçı Köyü mevkisinde meydana geldi.



42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.



Cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülen avukat Faruk Özkan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.