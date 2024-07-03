Avukatın şüpheli ölümü: Yol kenarında cansız bedeni bulundu

Batman’da Kozluk Karayolu’nda bir avukatın cansız bedeni bulundu. Faruk Özkan isimli avukatın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Avukatın şüpheli ölümü: Yol kenarında cansız bedeni bulundu

’da bir avukatın cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Batman-Kozluk Karayolu’nda Bıçakçı Köyü mevkisinde meydana geldi.

42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülen avukat Faruk Özkan’ın sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

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