Avukatlara meslek ayarı. Meslekleri dışındaki konularla ilgilenmeyecekler

Televizyonlar dahil, meslekleri dışında ilgisiz konularla konuşan, bilerek birden fazla icra davası açan, adliyelerle kılık kıyafetlerine dikkat etmeyen avukatlara baro disiplin cezası verecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan yasa düzenlemesine göre, Avukatlık Kanunu'nda bir dizi değişikliğe gidildi. Düzenleme, torba yasa kapsamında yaşama geçirildi.

Düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyor.

Düzenlemeye göre, şu durumlarda avukatlara disiplin cezası verilecek;

- Kanun ve yasalarla ilgisiz açıklamada bulunmak

- Yargı görevini yapanlarla ilişkilerinde dikkatsiz olmak

- Adliye birimleriyle ilişkilerinde meslek vakarına aykırı davranmak

- Dosyanın tarafı haline gelerek ilgisiz açıklama yapmak

- Bulunduğu mevki nedeniyle avukatlık mesleğinde avantaj sağlayamaya çalışmak

-Gerekmediği halde ilama bağlı davada birden fazla icra takibi yapmak

Düzenlemeye göre avukatlar mazeretsiz duruşmalara da katılamayacak. Düzenlemede, avukatların, başka avukatın dilekçesini kopyalaması, müvekkile davayla ilgili ayrıntılı bilgi vermemesi, takip etmediği davanın ücretini iade etmemesi, karşı dava tarafını ısrarla araması, şu açmak veya birden fazla bürosu varmış gibi davranmaları halinde disiplin cezasına ek olarak 20 bin lira para cezası da ödeyecek.