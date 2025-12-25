Avukatlara meslek düzenlemesi. Meslekleri dışındaki işlerle ilgilenmeyecekler

Televizyonlar dahil, meslekleri dışında ilgisiz konularla konuşan, alacağı kalemlere bölerek bilerek birden fazla icra takibi yapan, adliyelerde kılık kıyafetlerine dikkat etmeyen avukatlara baro disiplin cezası verecek. Düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer aldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan yasa düzenlemesine göre, Avukatlık Kanunu'nda bir dizi değişikliğe gidildi.

Düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyor.

Düzenlemeye göre, şu durumlarda, aykırı davranışa göre avukatlara uyarma, kınama veya disiplin cezalarından birisi verilecek;

- Mesleki çalışmalarında hukukla ve kanunla ilgisiz açıklamada bulunmak

-Meslektaşlarıyla ilişkilerinde meslek dayanışması ve onuruna uymayan davranışlarda bulunmak

- Yargı görevini yapanlarla ilişkilerinde dikkatsiz olmak

- Adliye birimleriyle ilişkilerinde meslek vakarına aykırı davranmak

- İddia ve savunma hukuku dışına çıkarak, anlaşmazlığın tarafı haline geldiği izlenimi yaratmak

- Bulunduğu mevki nedeniyle avukatlık mesleğinde avantaj sağlayamaya çalışmak

-Dosya tutmak ve saklama yükümlülüğünü yerine getirmemek

-Avukatla temsil edilen karşı tarafla avukatı bulunmadan görüşmek

-Yapılan tahsilatı makul sürede icra dosyasına bildirmemek

-Duruşmalara cübbeyle çıkmamak, uzaktan yapılan duruşmalara mesleğin onuruna uygun olmayan ortamdan katılmak

-Reklam yasağını ihlal etmek, kendisinin ve mesleğinin itibarını ve toplumun mesleğe güvenini zedeleyecek davranışlarda bulunmak

-Avukatlıkla ilgisiz ve mesleğin onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşmak

-Gerekmediği halde ilama bağlı alacağı birden fazla fazla kaleme ayırarak icra takibi yapmak

Düzenlemeye göre avukatlar duruşmalara mazeretsiz katılamayacak. Düzenlemede, avukatların, başka avukatın dilekçesini kopyalaması, müvekkile davayla ilgili ayrıntılı bilgi vermemesi, takip etmediği davanın ücretini iade etmemesi, karşı dava tarafını ısrarla araması gibi ihlaller için farklı yaptırımlar, öngörülürken, şube açmaları veya birden fazla bürosu varmış gibi davranmaları halinde yaptırım uygulanması hükme bağlandı. Avukatlara, disiplin cezasına ek olarak para cezası da kesilecek.

Yasa değişikliği maddelerinde, 20 bin ila 200 bin lira arasında para çezası verilecek ihlaller şöyle sıralandı:

"Görevini savsaklayarak veya kötüye kullanarak müvekkilinin zararına kendisine veya başkasına menfaat sağlamak. Şube açmak veya birden fazla büro edinmek ya da şube açmış yahut birden fazla büro edinmiş gibi mesleki faaliyette bulunmak. Yabancı avukatlık ortaklıklarıyla ilgili bu Kanunda yer alan sınırlamalara uymamak. Kanunda yasaklanmış derecedeki yakınlarından olan hâkim veya Cumhuriyet savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık yapmak. Meslektaşına fiili saldırıda bulunmak.

Nitelik ve ağırlığı itibarıyla yukarıda belirtilen eylemlere benzer eylemlerde bulunmak."