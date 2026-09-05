Adalet Bakanı Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin yeni düzenleme hazırlığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını belirten Gürlek, ilk ruhsatta ücretin yarısının alınacağını, yenilemelerin ise ücretsiz olacağını söyledi. Silah taşıma ruhsatı harcı 2026 yılında 187 bin 941, bulundurma için ise 60 bin 147 lira. Ruhsat 5 yıl için veriliyor.

Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda ortak mutabakata varıldığını belirterek düzenlemenin ekim ayında gündeme gelecek pakete dahil edilmesinin planlandığını açıkladı.

Gürlek, İstanbul 2 Nolu Barosunca İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen adli yıl açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. 'Adaletin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda barolarla istişare köprülerini her zaman açık tuttuklarını vurgulayan Gürlek, avukatların adli süreçlere etkin katılımını destekleyen yeni reformların yolda olduğunu duyurdu.

Savunma hakkının hukuk sisteminin en değerli unsuru olduğunu hatırlatan Gürlek, bu kutsal mesleği temsil eden bazı kişi ve kurumların mesleki amaçlarından uzaklaşarak siyasi veya ideolojik çekişmelerin etkisi altında kalmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Türkiye 'nin eğitimli genç nesillerinin hiçbir marjinal anlayışın etkisi altına girmeden mesleki bağımsızlığını korumasını önemsediklerini belirten Bakan Gürlek, "Güçlü Türkiye'ye giden yolda, 'Adaletin Yüzyılı'na açılan kapıda, sivil anayasanın inşa edilmesi konusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü hukuk düzeninin tesis edilmesinde, avukatlık mesleğinin mensuplarıyla el ele vereceğiz" dedi.