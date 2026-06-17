Avukatlara uyuşturucu sorgulaması. Denizli Baro Başkanı dahil 12 avukat serbest bırakıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda dün operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

Teknik delillendirme ve biyolojik örnek alımı için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'na götürülerek kan ve idrar örnekleri alınan avukatlar, jandarma sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.