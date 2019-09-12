İstanbul 7. İdare Mahkemesi, avukatların İstanbul Adalet Sarayı otoparkından ücretsiz veya makul bir ücretle yararlanması gerektiğine hükmederek, artan fiyat tarifesinin iptaline karar verdi.



İstanbul 7. idare Mahkemesi, kararında avukat olan davacı Cavit Tatlı tarafından, avukatlık mesleğinin etkili bir şekilde ifa edilebilmesi için avukatların, İstanbul Adliyesi otoparkından ücretsiz olarak yararlandırılması, bu mümkün olmadığı takdirde uygun bir bedelle sabit ücret tarifesi şeklinde yararlandırılması istemiyle 7 Eylül 2017'de dilekçeyle başvuruda bulunduğu anlatıldı.



Söz konusu başvurunun 6 Ekim 2017'de reddedilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle bu davanın açıldığına işaret edilen kararda, "Uyuşmazlıkta, Adalet Bakanlığı Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 6 Şubat 2017 tarihli kararında; işletmeciliğini Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İlgaz Kurumu tarafından yapılan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan otoparktan kimlerin, hangi süre ve şartlarda ücretsiz istifade edebileceklerinin ve aynı zamanda otoparktan alınacak ücretin kararlaştırıldığı, bu karar doğrultusunda da dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir" denildi.



Kararda, işyurtları kurumunca adliye bünyesinde işletilen otoparklardan ücret karşılığı faydalanmanın doğal olduğuna vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

''AYKIRILIK OLUŞTURACAKTIR''



"Avukatlar yargı görevi ifa eden meslek mensupları olmaları nedeniyle çoğu zaman mesailerinin bir bölümünü adliyelerde hizmet vererek geçirmektedirler. Bununla beraber, avukatların adliyelerdeki işlerini bitirip ayrılmaları, çoğu kez mahkeme veya savcılıktaki yargı hizmetlerinin işlemesine bağlıdır. Dolayısıyla, duruşmaların belirlenen saatler dışına sarkması ve avukatların kendilerine izafe edilemeyen nedenlerle adliye binalarında daha fazla kalmaları halinde, bundan kaynaklanan külfetin yargı mensubu olan avukatlara yükletilmesi de hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturacaktır."



Kararda, yargının kurucu unsurlarından olan avukatların mesailerinin bir kısmını adliyelerde geçirdikleri göz önüne alındığında, mesleklerinin gereklerini yerine getirmek üzere bulundukları adliyenin otoparkından makul ve sabit bir ücret karşılığı yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı sonucuna vararak dava konusu işlemin iptaline karar verdi.



''SEMBOLİK BİR ÜCRET BEKLİYORUZ''



Davayı takip eden Hukukçular Derneği Avukat Hakları Komisyon Başkanı Avukat Muhammed Emre Avşar, 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına otoparkın avukatlar için ücretsiz ya da sabit ve makul bir ücret alınması için başvuruda bulunduklarını anlattı.



Başsavcılığın ilgili biriminin, bu fiyatların makul olduğu ve çevre otoparkların fiyatlarına nazaran da ucuz olduğu yanıtını verdiğini belirten Avşar, kendilerinin de bu idari kararının iptali için idare mahkemesine başvurduklarını söyledi.



Avşar, Avukat Cavit Tatlı'nın dava açılmasının ardından bazı avukatların da müdahil olduğunu dile getirerek, "Kararın içeriğindeki değerlendirme bizim için önemli. Orada özellikle, yargının kurucu unsurlarından olan avukatların adliyede işlerinin uzun sürmesinin yargı işlerinden kaynaklandığını ve bu işlem için oluşan külfetin avukatların üzerine yüklenemez. Bu yüzden artan şekilde bir fiyat tarifesinin benimsenmesi hukuka aykırıdır deyip tarifeyi iptal etti." diye konuştu.



Şu anda bakanlık ya da savcılığın ücretsiz bir tarife benimseyleceğini dile getiren Avşar, "Bundan sonra biz uygun makul mesela 5 TL gibi sembolik bir ücret bekliyoruz ve bu gün boyu sabit olmak zorunda. Bir kamu hizmeti veren görevliden ne kadar alınabilirse o kadarlık bir sabit ücrete geçilecek. Karar bugünden itibaren geçerli." dedi.



Avşar, avukatların şu anda İstanbul Adliyesindeki otoparkta belirtilen ücreti ödemek zorunda olmadığına işaret ederek, bugün ya da yarın mahkeme kararının uygulanması için başvuru yapacaklarını söyledi.

