Avukatlık Kanunu değişiyor: Sigorta staja engel olmayacak

Avukatlık meslek kanunu teklifi ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Değişiklikle büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.



Teklifle aynı zamanda avukatlık stajına ilişkin de düzenlemeye gidilecek.



Buna göre herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.



Çalışanlar stajını yıllık izinlerini kullanarak yapabilecek.