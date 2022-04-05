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Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Haberler - DHA 05.04.2022 - 18:18

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, 'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tüm avukatları tebrik ederek, 5 maddeden oluşan Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Özkan, teklifin üç düzenleme getirdiğini belirterek, "Kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde eğer ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa bu süre bir yıl sınırlı kalmasın, staj süresi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler. Özel sektörde sosyal güvenlik sigortasına bağlı olarak bir kişi ise çalışırken eğer stajını yapmak isterse stajı Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışıyor olması nedeniyle yanmasın, stajını da yapabilsin. Burada ücret almalarıyla ilgili de bir sıkıntı olmayacak. Yani kamu ve özel sektörde çalışanlar stajlarını yaptığı dönem içinde eğer bir ücret alırlarsa daha evvel stajları yanıyordu, şimdi bu da söz konusu olmayacak. Ayrıca adli yardım ödeneği dağıtılmasıyla ilgili birden çok baro olması nedeniyle adaletsizlik öngörülüyordu. Bu düzenleme ile bu adaletsizlik de gideriliyor" dedi.

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