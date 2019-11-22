Avustralya'da başörtülü hamile kadına saldırıya İletişim Başkanı Altun'dan kınama

38 haftalık hamile olan bir kadına oturduğu kafede saldırıda bulunan zanlıya İletişim Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Avustralya polisinin açıklamasına göre 38 haftalık hamile olan Rana Elasmar, bir kafede arkadaşlarıyla otururken saldırıya uğradı. Masaya yaklaşan saldırgan, genç kadına yumruk ve tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen 31 yaşındaki Elasmar, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ülkede "ırkçı" olarak tanımlanan saldırıda, saldırganın islam karşıtı sözler sarf ettiği de belirtildi. Saldırı, büyük tepki topladı. Hakim karşısına çıkan ve kefalet başvurusu reddedilen 43 yaşındaki saldırgan, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.



Saldırganın suç dosyasının kabarık olduğu belirtiliyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bu nefret suçunu kınıyoruz. Tüm dini gereklilikler özgürlük ve barış içinde yerine getirebilmeli. Tüm hükümetler bunu sağlamak için önlemler almalı" dedi.

