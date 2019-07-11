Victoria polisinden yapılan açıklamaya göre, Melbourne’un Mill Park semtinde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki koltuk değneği kullanan Leo Biancofiore ve karısı 58 yaşındaki Donna Biancofiore, oğulları Mark’a ait evde besledikleri American Staffordshire terrier cinsi olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine ulaştıklarında evin arka bahçesinde köpeğin adama saldırmaya devam ettiğini belirten polis memuru Adam West, hayvanın dikkatini dağıtmak için havaya ateş ettiklerini söyledi.



Saldırı sonucunda adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini aktaran West, kocasına yardım etmeye çalışan Donna Biancofiore'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıkladı.



Olayın Mesleki Standartlar Komutanlığı tarafından soruşturulacağını ifade eden West, saldırgan hayvanın eve çağrılan bir uzman tarafından yakalanarak belediyeye ait barınağa nakledildiğini kaydetti.

