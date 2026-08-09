Avusturya Şansölyesi Stocker Ankara'da

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, bugün Türkiye 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Stocker, ikili görüşmeye geçti.

NTV Ankara muhabiri Ahmet Örsoğlu görüşmeye ilişkin şu bilgiyi aktardı:

"Rusya Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın güvenlik mimarisi tamamen değişti. Özellikle önemli Avrupa ülkeleri savunma sanayisine önemli yatırım yapıyor. Bu ziyaretin de çerçevelerinden biri bu olacak."

ZİYARETİ İLETİŞİM BAŞKANI DURAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya Şansölyesi Stocker'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını belirtmişti.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını vurgulayan Duran, görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağını kaydetmişti.