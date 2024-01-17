Avusturya'dan uzman ekip gelecek: Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak

"AVUSTURYA’DAN UZMAN EKİP GELECEK"



Fidan, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisi İstanbul istikametinde meydana gelen toprak kaymaları için de özel bir çalışma yapılacağını söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:



"Avusturya’dan özel ekip gelecek. Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya’dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak’ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak."