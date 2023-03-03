Ay halesi deprem paniği yarattı

Deprem bölgesinde pek çok vatandaşın dikkatini çekerek tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı.

Ay halesi deprem paniği yarattı

Ender bir doğa olayı olarak bilinen 'Ay halkası' depremin vurduğu semalarında görüldü. Sosyal medyada birçok fotoğraf paylaşan kullanıcılar, tedirginliklerini anlatan paylaşımlarda bulundu.

Ay'ın bu halini ilk kez gördüğünü ifade eden Erkan Çalışkan, " bölgesi olan İskenderun'da yaşıyoruz. İlk defa Ay'ın bu halini gördük. İlk başta şaşırdık. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalar sonucu mevsimsel olarak böyle olduğunu öğrendik" dedi.

AY HALESİ

Yükseklerdeki buz kristallerinin altıgen formu, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Ay'dan farklı açılarla gelen ışıklar buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturuyor.

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