Ay yıldız figürlerine saldırı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli çevresindeki ay yıldız figürlerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Uzunköprü Belediyesi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ay yıldız figürlerine saldırı

Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli çevresindeki ay yıldız figürlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler zarar verdi.

Durumu fark edenler, belediyeye haber verdi. Figürler onarıma alınırken, Uzunköprü Belediyesi olayla ilgili savcılığa duyurusunda bulundu.

BELEDİYEDEN SUÇ DUYURUSU

Uzunköprü Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet meydanımızda bulunan Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımızın simgesi olan Atatürk heykeli etrafındaki ay yıldız figürlerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmesini şiddetle kınıyoruz. Bu saygısızlığı gerçekleştiren sorumluların ivedilikle bulunması için suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Atamıza ve ulusal değerlerimize yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Uzunköprü Belediyesi olarak faillerin cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızı bildiriyoruz.” denildi.

Ay yıldız figürlerine saldırı - 1

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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