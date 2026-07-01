Ay Yıldız Karargahı kapılarını açıyor
01.07.2026 09:39
Karargah, hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında konumlanıyor.
Türkiye savunmasının yeni karargahı Ay Yıldız Müşterek Karargâhı önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara Etimesgut'taki yeni karargahı Ay Yıldız Müşterek Karargâhı kapılarını sembolik olarak açmaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında temelini attığı karargah, NATO Zirvesi öncesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.
NATO SAVUNMA BAKANLARI İÇİN RESEPSİYON VERİLECEK
İnşa süreci devam eden karargahın ay-yıldız bölümünde NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen savunma bakanları ile beraberindeki heyetleri için bir resepsiyon verilecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde gerçekleşecek resepsiyon, karargahtaki ilk uluslararası organizasyon olacak.
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DA KARARGAHTA
Bakanlığın her hafta perşembe günü düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısının da yarın burada gerçekleşmesi bekleniyor.
Ankara'daki karargahın inşasında son aşamaya gelindi.
İNŞA SÜRECİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın inşası 30 Ağustos 2021 yılında atıldı .
İnşa süreci devam eden karargah, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı tesiste bir araya getirecek.
Kamuoyunda Ay Yıldız Projesi olarak da adlandırılan proje ile bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanması diğer taraftan zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılması amaçlanıyor.
Mimari yapısıyla dikkati çeken yerleşke 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanıyor.
15 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK
Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri bin 680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak.
Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek.