Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını döven işyeri sahibi için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına şiddet uygulayan işyeri sahibi için istenen ceza belli oldu.



İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçiler ile işyeri sahibi Şahin Şeker katılmadı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, sanık Şahin Şeker’in çalışanlarına tehdit ve hakaret ettiğini söyledi.

Mütalaada sanığın 4 şikayetçiyi dövdüğü de belirtildi.



Sanığın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanığın son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

