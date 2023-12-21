Ayağı düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Çorum'da evde oynarken sol bacağı düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki Asel bebek, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ayağı düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Olay akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Sakarya 2'nci Sokak'ta meydana geldi.

Borhan çiftinin çocukları Asel Borhan, evin mutfağında oyun oynadığı sırada dizini bükmesiyle sol bacağı düdüklü tencereye sıkıştı. Çocuğun çığlık atmasıyla mutfağa koşan anne Aysel Borhan, sıkışan ayağını kendi imkanları ile tencereden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kısa sürede eve gelen Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti.

Ayağı düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı - 1

Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, Asel Borhan'ı tencereden kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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