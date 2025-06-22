Ayağı sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı
Hatay'da serinlemek için Deliçay'a giren bir kişi, ayağını kayalıklara sıkıştırdı.
Hatay'da dereye giren bir kişinin ayağı kayalığa sıkıştı.
Olay Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay'da yaşandı.
Kendi imkanlarıyla ayağını çıkarmaya çalışan kişinin ayağının kırıldığı tespit edildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından vatandaşın ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Yurt Haber
- Hatay Dörtyol