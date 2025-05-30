Ayağına ağırlık bağlayıp yaşamına son verdi

Muğla Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan kişi yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Sinan D., ailesi ve arkadaşlarına veda mesajı gönderdikten sonra Adaboğazı mevkiine gitti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.

Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağına ağırlık bağlı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler denizden çıkardıkları Sinan D.'nin cenazesini Bodrum Limanı'na götürdü.