Ayağına ağırlık bağlayıp yaşamına son verdi
Bodrum'da 55 yaşındaki Sinan D., ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayarak yaşamına son verdi.
Muğla Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Sinan D., ailesi ve arkadaşlarına veda mesajı gönderdikten sonra Adaboğazı mevkiine gitti.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik dalış ekibi olay yerine hareket etti.
Bölgede yapılan kontrollerde 2 metre derinlikte ayağına ağırlık bağlı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekipler denizden çıkardıkları Sinan D.'nin cenazesini Bodrum Limanı'na götürdü.
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