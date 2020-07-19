Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı

İzmir'de sokağa atılan maskenin ayağına takılması sonucu hareket etmekte zorlanan kaplumbağa yavrusunu çocuklar kurtardı.

Anadolu Ajansı 19.07.2020 - 12:19 | Son Güncelleme : 19.07.2020 - 12:25

Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde sokağa atılan cerrahi maske kaplumbağa yavrusunun ayaklarına dolandı.

Evinin balkonundan hareket etmekte zorlanan hayvanın durumunu fark eden Ayşegül Baysal, bunun üzerine kardeşiyle aşağı inerek evden getirdiği makasla ipleri kesti. Bu sayede rahatlayan kaplumbağa ilerlemeye devam etti.

Ayşegül Baysal, corona virüs döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısının çok arttığını belirterek, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

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