Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altında
İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi çevresindeki atık yığınında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Egemenlik Mahallesi'ndeki sitede ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olayda alevlerin sıçradığı bir iş hanının camları patladı, handaki ayakkabı ve malzeme yangında zarar gördü. Yangında bir otomobil ve motosiklette de hasar meydana geldi.
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