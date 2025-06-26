Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi çevresindeki atık yığınında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altında

Egemenlik Mahallesi'ndeki sitede ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altında - 1

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olayda alevlerin sıçradığı bir iş hanının camları patladı, handaki ayakkabı ve malzeme yangında zarar gördü. Yangında bir otomobil ve motosiklette de hasar meydana geldi.

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