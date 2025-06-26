Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altında

Egemenlik Mahallesi'ndeki sitede ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olayda alevlerin sıçradığı bir iş hanının camları patladı, handaki ayakkabı ve malzeme yangında zarar gördü. Yangında bir otomobil ve motosiklette de hasar meydana geldi.