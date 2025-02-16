Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı

13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi'nde çöp dökmeye giden Çetin Orhan, konteynerde ayakları iple bağlanmış bir köpek olduğunu fark etti. Orhan, köpeği çöpten çıkarıp, ayaklarındaki ipi çözdü. Ardından da evine götürüp bakımını ve gerekli sağlık kontrollerini yaptırdı. Orhan, ardından da çevrede güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"



Köpeğin 'Pekinez' cinsi olduğunu belirten Ceren Orhan, “İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Halen çok korkuyor, bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu." dedi.