Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın corona virüse yakalandı

Ayasofya Camii'ndeki görevinden ayrıldıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın corona virüse yakalandı.

ntv.com.tr 11.04.2021 - 14:52

Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın corona virüse yakalandı

Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın corona virüse yakalandığını açıkladı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:

''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal''

İstanbul Sözleşmesi, laiklik ve ekonomi ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndüğünü açıklamıştı. 

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