Ayasofya Camii eski imamı Mehmet Boynukalın corona virüse yakalandı

ntv.com.tr 11.04.2021 - 14:52
Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın corona virüse yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:
''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal''
İstanbul Sözleşmesi, laiklik ve ekonomi ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndüğünü açıklamıştı.