Ayasofya Camii müezzini Alpcan Çelik kimdir?

Ayasofya Camii müezzinleri Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban ve Alpcan Çelik olarak duyuruldu.

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır.

Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır.Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen ''Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma'' adlı yarışmada Dünya birincisi oldu.

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