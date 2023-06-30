Ayasofya Camii önünde bayraklı provokasyon

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken kişi hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, provokatif ifadelerin yer aldığı videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.



Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.



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