Ayasofya Camii'ne kundaklama girişimi: İncili parfüm sıkarak tutuşturmuş

Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişiminde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Şüpheli M.G.'nin Sultanahmet bölgesine kendi aracıyla geldiği, yanında yedek kıyafet ve parfüm şişesi de bulunduğu öğrenildi.

M.G.'nin Ayasofya Camii'ne yürüyerek gittiği, içerideki kütüphaneden eline incil aldığı ve sayfalarını yırttığı, ardından çakmakla tutuşturup üzerine parfüm sıkarak alevlerin artmasını ve yayılmasını sağladığı tespit edildi. Halının tutuştuğunu gören M.G. camiden çıkarak hızla uzaklaştı.



MOBESE KAMERALARINDAN KAÇMIŞ



Sultanahmet'te kalabalığa karışan M.G., güvenlik ve mobese kameralarına görünmemeye önem vererek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.



ARACINDA KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ



Aracının yanına giden M.G. daha önceden yanına aldığı yedek kıyafetleri giydi. Ardından aracıyla Kağıthane'deki evine gitti.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan M.G.'nin evinde olayda kullandığı parfümün şişesi de bulundu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.