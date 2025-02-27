Ayasofya Camisi gül suyu yıkandı
Ramazan ayına sayılı günler kala belediye ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı. Cami, gül suyu ile dezenfekte edildi.
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.
Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin içi gül suyu ile yıkanarak dezenfekte edildi.
Ekipler daha sonra cami çevresini sıcak suyla yıkayarak temizledi.
Dezenfekte çalışmasının Fatih'te bulunan tüm camilerde Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.
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