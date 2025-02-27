Ayasofya Camisi gül suyu yıkandı

Ramazan ayına sayılı günler kala belediye ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı. Cami, gül suyu ile dezenfekte edildi.

Ayasofya Camisi gül suyu yıkandı

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından -i Kebir Camii Şerifi'nin içi gül suyu ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Ekipler daha sonra cami çevresini sıcak suyla yıkayarak temizledi.

Ayasofya Camisi gül suyu yıkandı - 1

Dezenfekte çalışmasının Fatih'te bulunan tüm camilerde Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

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