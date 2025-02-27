Ayasofya Camisi gül suyu yıkandı

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.



Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin içi gül suyu ile yıkanarak dezenfekte edildi.



Ekipler daha sonra cami çevresini sıcak suyla yıkayarak temizledi.