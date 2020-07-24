Ayasofya-i Kebir ne demek? Kebir kelimesi ne anlama geliyor?

Ayasofya Camii bugünden itibaren yeniden ibadete açılıyor. Günlerdir süren çalışmalar sonucunda Ayasofya Camii ibadete hazırlandı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Erdoğan, caminin önüne asılan 'Ayasofya-i Kebir Cami-i' tabelasını açtı. Ayasofya'nın yeni adında yer alan 'kebir' kelimesinin anlamı vatandaşların gündeminde.

KEBİR NE DEMEK? AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ NE ANLAMA GELİYOR?

Arapça kökenli bir kelime olan kebir kelimesi, büyük, ulu, yaşlı, yaşça büyük anlamlarına geliyor. Ayasofya-i Kebir, 'Büyük Ayasofya Camii' anlamına gelmekte.

AYASOFYA NE DEMEK?

Ayasofya adının nereden geldiğine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bu konuya dair birçok iddia mevcur. Bu iddialardan biri de Ayasofya adının Sophia adında bir azizeye dayandığı.

Kaynaklara göre Ayasofya adındaki "aya" sözcüğü "kutsal, azize", "sofya" sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada "bilgelik" anlamındaki sophos sözcüğünden gelir.



AYASOFYA'DA FRESKLERİ KAPATACAK PERDELER GÖRÜNTÜLENDİ

