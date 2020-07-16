Ayasofya için işbirliği protokolü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.



İmza töreninde konuşan Erbaş, "İnanıyorum ki Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Sadece ülkemizden değil yutdışından da Ayasofya'yı götürmek için milyonlarca insan gelecek. Allah yapacağımız faaliyetlerde yardımcımız olsun. Yapacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



Ardından söz alan Ersoy ise şunları kaydetti:



"Bugün ayasofya sapasağlam ayakta duruyorsa dünya bunu Türk milletine borçludur. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır. Bu geçmişimize olan vefa borcumuzdur. Elbette Ayasofya Camii'ndeki din hizmetleri Diyanet tarafından yürütülecektir. Koruma faaliyetlerini bakanlık olarak biz yerine getireceğiz. Ayasofya Camii yerli ve yabancı turistlerin ziyeretine açık ve ücretsiz olacak. Bir de güzel haberim var Sultanahmet Meydanı ile ilgili. Tapu binası bakanlığımıza devredildi."



AYASOFYA'DA İBADET NASIL OLACAK?

