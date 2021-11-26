Ayasofya'da gizemli parşömenler

Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Orada bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde yazılar ve çizimler görüldü.



Devreye giren savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.



Rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı.



Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.