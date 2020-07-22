Ayasofya'da ilk namaz: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan katılımcı sayısı açıklaması

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Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak.

İlk namaz öncesi camide tadilat ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da çalışmaları incelemek üzere Ayasofya Camii'ne gitti. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erbaş, ilk namaza kaç kişinin katılacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Erbaş, "Sosyal mesafeye uyarak 1'er metre ara bırakılacak. 700, 800, 1000 kişi arası olabilir" dedi, avluda da namaz kılınacağını ekledi.

Fresklerin kapatılmasına yönelik bilgi de veren Erbaş, "Teknolojiden faydalanacağız, tek bir çivi çakmadan perdelenecek" ifadelerini kullandı.