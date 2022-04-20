Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma

İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nda oluşan tahribat giderildi.

Hasara ilişkin iki müfettişin görevlendirildiği inceleme sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak dokunma sonucu oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Ayasofya Kebir Camii imparator kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır" denildi.

"GÜVENLİK ZAAFİYETİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Konuyla ilgili savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari bir teknik olmak üzere 2 müfettiş görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunmaktadır.



Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır."