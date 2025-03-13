Ayasofya'nın kapısını kıran sanığa hapis cezası

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi.



"İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından bir yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.