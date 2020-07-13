Ayasofya'ya atanacağı konuşulan Alpcan Çelik ve Ferruh Muştuer kimdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ayasofya Cami'ye atama yapacağı konusu gündemde. Alpcan Çelik ve Ferruh Muştuer, Ayasofya'ya atanacağı düşünülen isimler. Peki, Alpçan Çelik ve Ferruh Muştur kimdir?

ntv.com.tr 13.07.2020 - 15:30

Ayasofya'ya atanacağı konuşulan Alpcan Çelik ve Ferruh Muştuer kimdir?

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Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması kararının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camiye, görev için kimleri atayacağı merak konusu oldu. 

Diyanet İşleri'nin müezzin Alphan Çelik'in Ayasofya'ya müezzin olarak atanacağı Ferruh Muştuer'in ise Ayasofya'ya imam olarak atanacağı iddia edildi.

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır. Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır. Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen ''Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma'' adlı yarışmada Dünya birincisi oldu.

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI? 

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