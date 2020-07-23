Ayasofya'ya imam olarak atanan Ferruh Muştuer kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'ya 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldığını açıkladı. Ayasofya'ya atanan üç imamdan biri olan Ferruh Muştuer kimdir?

ntv.com.tr 23.07.2020 - 15:12

Ayasofya'ya imam olarak atanan Ferruh Muştuer kimdir?

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Ayasofya'ya imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Ayasofya'ya imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.

AYASOFYA'YA ATANAN FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

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