Ayasofya'ya müezzin olarak atanan Mehmet Hadi Duran kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.



AYASOFYA'DA MÜEZZİN OLAN MEHMET HADİ DURAN KİMDİR?



Mehmet Duran, 1970 yılında doğdu. Üsküdar’da ilk, orta ve lise öğrenimi tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı fakültede Dini Musiki Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Kur’an eğitimini Hâfız İlhan Tok ‘tan aldı. Hâfız Yusuf Gebzeli ile Mevlid çalıştı.

Musıki eğitimine Ankara’da Ruhi Kalender ve İstanbul’da Nuri Özcan ile devam etti. Çalışmalarına katıldığı Aziz Mahmud Hüdâyi, Marmara Türk Müziği Topluluğu ve Nameİstanbul gibi müzik topluluklarıyla yurtiçinde ve yurtdışında birçok programlara katıldı