Ayasofya'ya müezzin olarak atanan Rıdvan Akbaş kimdir?

Ayasofya Cami'de kılınacak ilk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camiisi'ne atıyoruz" açıklamasında bulundu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.



Müezzin olarak da Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Rıdvan Akbaş, Alpcan Çelik görevlendirildi.

AYASOFYA'DA MÜEZZİN OLAN RIDVAN AKBAŞ KİMDİR?

1991 yılında Sinop Durağan Kaplangı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde tamamladıktan sonra Sinop'un Durağan ilçesinde yatılı olarak ortaokulu bitirdi. Lise eğitimi için Sinop'a giden Akbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam etti. Burada ki eğitiminin son yılı olan 2009 yılında Imam hatip listeleri arası Kuranı kerim okuma Türkiye 1. si oldu. İHL sonrasında Diyarbakır Dicle Üniversite'si İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İkinci sınıf sonrasında Bartın'da Sözleşmeli İmam Hatip olarak göreve başladı.



2011 yılında Kadrolu olarak İzmir'in Çeşme ilçesine müezzin kayyim olarak atandı . 2013 yılından itibaren de İzmir Konak Hakim efendi Camii de görevine devam etti. Rıdvan Akbaş, 2015 yılında ezan okuma Türkiye 1.si olmuştu.