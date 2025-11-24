Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı.

Tören, Aybüke öğretmenin Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabrinde gerçekleşti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Çalgan gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu söyledi.

Aybüke öğretmenin mesleğini büyük bir aşkla yaptığını belirten Çalgan, "Geçtiğimiz yıl yine burada ailesine demiştim ki, 'Aybüke hoca şehit olmadan önce sadece sizin kızınızdı ama şehit olduktan sonra bütün memleketimizin evladı oldu.' Acısını hepimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Bu özel günde dualarımız kendisiyle beraber. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.