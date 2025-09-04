Ayçiçek hasadında acı ölüm

Turnacı köyünde ayçiçeği tarlasında biçerdöverle hasat yapan E.K., bu sırada Ahmet Arıcan’ı fark etmeyip üzerinden geçti.

Bir süre sonra durumu fark eden E.K.’nin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.