Ayçiçekler olgunlaşmadan kurudu

Çukurova'da her ay farklı hasatlar yapılıyor.

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Adana'da normal şartlarda ağustos ayında başlayan sezon, yaklaşık 20 gün öne çekildi.

İmamoğlu ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarında hasat, bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle erkenden başladı.

Geçtiğimiz yıllarda susuz arazilerde yağışlarda nedeniyle dönüm başına 200 kilogram ürün alınan tarlalarda, bu yıl verim 80-100 kilograma kadar düştü.

OLGUNLAŞMADAN KURUDU

Ayçiçeklerinin aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle tam olgunlaşmadan kuruduğunu belirten üreticiler, bir çok üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de bekleneni alamadıklarını kaydetti.