Ayder Yaylası'nda çığ düştü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düştü. Çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı.
İlçeye bağlı Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü.
Yamaçta akan kar kütlesi çevreyi beyaz dumanla kaplarken, o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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