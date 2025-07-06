Aydın Bozdoğan'da tarım alanında yangın çıktı

Kamışlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan müdahaleye başladı. Yangına 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla havadan sortileri ile havadan destek verdi.

Bozdoğan Belediyesi de personel, iş makinesi ve tankerler de söndürme çalışmalarına katıldı. Dağlık ve sarp bir arazi yapısına sahip bölgede karadan müdahale zaman zaman zorlaşırken, havadan yapılan müdahale etkili oldu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Öte yandan dumandan etkilenen bir orman işçisi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangın bölgesine Bozdoğan Kaymakamlığı'na vekalet eden Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ve Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel de gelerek incelemelerde bulundu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.