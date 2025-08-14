Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündeminde harketliliğe neden oldu.



İddialara ilişkin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Çerçioğlu, partisinden istifa etti.



Açıklamasında; kendisinin ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıklar sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aradıklarını dile getiren Çerçioğlu, "Maalesef bir sonuca ulaşamadık." dedi.

"AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR"



"Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullanan Çerçioğlu, "Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık." ifadelerini kullandı.



CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını dile getiren Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Çerçioğlu, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:



"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın."

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?



Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı.



2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’nden Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yapan Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı.



Çerçioğlu, 2002'den beri CHP'de siyaset yapıyordu.